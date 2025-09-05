Kazada alev alan aracın içinde feci şekilde can verdiler

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yanarak can verirken, 5 kişi de yaralandı. Olay Akşam saatlerinde Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi. M.O. (43) yönetimindeki otomobil ile Yaşar Yarış'nin (44) kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından 2 otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yapılan kontrolde sürücü Yaşar Yarış .ile aynı otomobilde bulunan annesi Zehra Yarış (64) ve kızı Zehra Yarış'nin (16) nın sıkıştıkları araçta yanarak can verirken, aynı araçta bulunan H.Y.'nin (18) ile diğer sürücü M.O. ile otomobildeki N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O.'nun (15) da yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan inceleme ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavileri sürüyor.