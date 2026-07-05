Haberler Yaşam Haberleri Kazada baba-oğul can verdi
Giriş Tarihi: 5.07.2026

Kazada baba-oğul can verdi

ABBAS ÇAKAR
Kazada baba-oğul can verdi
  • ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'a çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi. D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden Musa Torgay (55) idaresindeki 41 APR 786 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Emin Torgay'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vakti Dilovası ilçesindeki Orhangazi Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KOCAELİ #DİLOVASI #KÖRFEZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada baba-oğul can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA