Kazada baba-oğul can verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'a çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi. D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden Musa Torgay (55) idaresindeki 41 APR 786 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Emin Torgay'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vakti Dilovası ilçesindeki Orhangazi Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedildi.