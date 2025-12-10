Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Otomobilde bulundurmamak kusur sayıldı!

Yargıtay'ın verdiği karar, trafik kazalarında çocukların güvenliği ile ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor. 1 yaşındaki çocukların araçlarda çocuk bağlama sistemi kullanmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.

Ayrıca, kazaya karışan tarafların kendi kusurlarının zararlarının artmasına neden olabileceği ve bu kusurun tazminat hesaplamalarına etkisinin olacağı da açıkça ifade edildi.