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Giriş Tarihi: 1.1.2023 14:36

Kazada hayatını kaybeden Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Furkan Öztürk (20), gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan 4 arkadaşı ve kamyonetteki 2 kişinin ise durumlarının iyiye gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

DHA
Kazada hayatını kaybeden Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesi girişinde meydana geldi. Sinan Öztürk'ün (21) kullandığı 45 AJZ 722 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gönülalp yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücü Sinan Öztürk ile aynı araçta bulunan Mert Çakan (20), Mustafa Ağır (21), Süleyman Metin (20) ile kamyonetin sürücüsü Mehmet Gönülalp ve yanındaki Barış Uslu yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler bulunan yaralılardan Sinan Öztürk ve Barış Uslu, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, diğer 4 yaralı ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki 5 gencin Alaşehir'in kırsal Toygar Mahallesi'nden ilçe merkezine gezmeye geldikleri dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Furkan Öztürk'ün Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan sabah alınan cenazesi, öğle vakti beklenmeden Toygar Mahallesi Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından toprağa verildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Kazada hayatını kaybeden Furkan, son yolculuğuna uğurlandı
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