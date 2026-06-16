Kazada Kelkit Irmağı’na düşen Esma Nur aranıyor

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücü Ufuk Yüce'nin (20) yaralandığı, Hira Yavcı'nın (17) da hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Malatya Jandarma Komutanlığı, Suşehri Jandarma Komando Birliği, JAK, Sivas Polis Özel Harekat Timi ile Koyulhisar Jandarma ekipleri katılıyor. Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor.