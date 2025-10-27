Kazada ölen iki çocuk annesi iki kişiye ışık oldu

Kaza 26 Ekim akşamı meydana geldi. Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yakınlarından oturmadan evine dönen Fatma Demirol ile eşi Sefa Demirol yolun kenarında yürürken arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile karı koca yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma – Sefa Demirol olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ilen yakındaki Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazaya neden olan aracın tespiti ve sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Sefa Demirol acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Fatma Demirol ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardında Fatma Demirol'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KORNEASINI BAĞIŞLANDI

Yaşanan acı haber ile yıkılan Gülsüm Özekinci annesi Fatma Demirol'un iki korneasını görme engellilere ışık olması için bağışladı. İki kornea acil nakil bekleyen hastalara nakil için doktorlar tarafından alındı. Fatma Demirol ise Kepez ilçesi Göçerler Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi Sefa Demirol'un ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi.