Kazada ölen memur kadın depremzede ve hamile çıktı

Kaza, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Kürkçüler Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Berk Öztürk, bilgisayar işletmeni Beyaz Fidan Şahin ve infaz koruma memuru Furkan Büyükyağbasan (37) iş çıkışı evlerine dönmek için aynı araca bindi. Berk Öztürk'ün kullandığı 06 AAP 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Berk Öztürk idaresindeki 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

DEPREMZEDE VE HAMİLE

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartıp ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza da ağır yaralı olan Öztürk ve Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyaz Fidan Şahin'in evli, bir çocuk annesi ve 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şahin'in daha önce Hatay'da görevliyken 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından memleketi Adana'da görevlendirildiği öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARININ OMZUNDA

Hayatını kaybeden Berk Öztürk ve Beyaz Fidan Şahin için bugün Kürkçüler Cezaevi'nde tören düzenlendi. Öztürk ve Şahin'in tabutunu mesai arkadaşlarının omzunda tören alanına getirildi. Törene, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın yanı sıra kent protokolü ve hayatını kaybeden memurların aileleri katıldı. Kurumdaki mesailerinin bitiminin ardından evlerine gitmek için yola çıktıklarında kazanın meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Ben kalben inanıyorum ki, hem hakkıyla yerine getirdikleri görevlerinden mesailerini tamamladıktan sonra ayrılırken hem de genç yaşta böylesine müessif bir kazayla aramızdan ayrılan iki kardeşimiz hakka şehit olarak yürümüşlerdir" dedi.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son bulan törenin ardından vefat edenlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada Berk Öztürk'ün bazı yakınları fenalık geçirdi. Törenin ardından Berk Öztürk'ün cenazesi Çukurova ilçesi Buruk Mezarlığı'na, Beyaz Fidan Şahin'in cenazesi de sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.