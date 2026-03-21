Kazada ölen motokuryeyison yolculuğuna meslektaşları uğurladı

Dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1943 sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde seyir halinde motokuryelik yapan Seyit Nuri İlgen'in (35) kullandığı 07 CDV 750 plakalı motosiklet kavşak sisteminde sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAZ 979 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Seyit Nuri İlgen ağır yaralı olarak en yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Kazayı haber alan meslektaşları hastaneye akın ederken, entübe edilerek yoğun bakıma alınan motosiklet sürücüsü genç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve otopsi işlemleri için İlgen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı.

MESLEKTAŞLARI UĞURLADI

Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından İlgen'in cenazesi anne-babası, yakınları ve mesai arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Seyit Nuri İlgen'in annesinin bir hayli üzgün olduğu görülürken, acılı anne yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Feci kazada hayatını kaybeden İlgen'in 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken cenazesi onlarca meslektaşının katıldığı konvoy eşliğinde toprağa verilmek üzere Altınyaka mezarlığında ailesi, yakınları ve meslektaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.