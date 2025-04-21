Kazada ölen Özgür için pedal çevirdiler

Fethiye'de bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Özgür Alkan, bisiklet topluluğu tarafından anıldı. Grup, Alkan'ın evinin önüne kadar bisikletleriyle ilerleyerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve "Bisikletime çarparsan ölürüm" ve "Bisikletli ölümler son bulsun" yazılı pankartlar açtı. Ablası Şeniz Alkan, yaptığı konuşmada, bisikletli kazalarının yalnızca ailelerine değil, tüm Türkiye'ye ait bir sorun olduğunu vurguladı. Özgür Alkan'ın kuzeni Cemal Varış ise, bisikletlilerin güvenliğini sağlamak için daha fazla ses çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti. Bisiklet topluluğu, trajedinin ardından daha güvenli yollar talep ediyor.