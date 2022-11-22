Kazada ölen tiyatrocu Özgür Karataş, Samsun’da toprağa verildi



'SÜRÜCÜNÜN ÇOK SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR'

Özgür Karataş'ın arkadaşı, Düşevi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Özgür 8 yaşından beri tanıdığım bir tiyatro emektarıydı. Tolga Güleryüz'ü de tanıyordum. Onunla da birkaç kez işlerimiz kesişmişti. O da sanat dünyası için çok değerli bir isim ve tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Tüm Samsun yasta şu an. Bu ölüm bizi çok burktu. Herkesin ailesinde ölenler olmuştur ama bu ölüm sanat camiası için Samsun için gerçekten çok acı. Kadercilik veya başka bir şey demek istemiyorum ama o akşam aslında oyundan sonra Çorum'da kalmaları gerekiyor ama otelle ilgili bir problem yaşıyorlar ve 'Yola devam edelim' diyorlar. Duyduğumuz kadarıyla tutanaklarda da servis sürücüsünü birkaç defa yavaş gitmesiyle alakalı uyarmışlar. Zaten kazanın oluş şeklinden de sürücünün çok süratli olduğu anlaşılıyor ama neticede bizi sonuç ilgilendiriyor ve çok üzgünüz yani. Şu anda bütün tiyatro camiasının en önemli sorunu da bu aslında"