Kazada ölen Zeynep’in ailesinden vidansız istek geri çekildi: Kaporta için 300 bin TL’lik dava açılmıştı!

'SİNİRLENEREK DAVA AÇTIM'

Oğlu Efe'nin yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Şayık, "Oğlum bu olaydan dolayı, dersleriyle ilgilenemiyor. Sürekli bu konuları düşünüyor. Sanki biz kasti olarak bir cinayet işlemişiz gibi sanal medyada sürekli içerikler dolaşıyor. Biz, bir kasıt imasını kabul etmiyoruz. Durakta duran birine vurmadık. Allah'tan gelmiş eceli kaza. Sanal medyada ailesi ve tüm akrabaları tarafından her türlü hakarete maruz kaldım. Ben şu ana kadar bir kelime dahi etmedim. Ben konuşmadıkça bizi bastırmaya çalıştılar. Sanal medya hesaplarında troller var. O troller bana çok saldırdı. O troller de işin özünü biliyor ama kargaşa yaratmak için saldırdılar. Ben de sinirlenerek dava açtım. Sonra hata yaptığımı anlayarak davayı geri çektim. Ben de öylesine seslerini kesmek için bu davayı açmıştım. Yanlış yaptığımı düşündüm ve avukatlar aracılığıyla 'Biz bir yanlış yaptık' dedik ve özür diledik. Dosya ve davamızı geri çektik. Olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Sarıkaya ailesinin acısını anladığını ve kendisi ile aile üyelerinin de onlar adına çok üzgün olduğunu belirten Ekrem Şayık, şöyle konuştu:

"Ailenin tabii ki canı acıyor. Onların yaşadıkları da kolay değil. Bizim yaşadıklarımız da zor olaylardı. Bu durumu Allah düşmanımın başına vermesin. Çok zor olaylar bunlar. Eceli kaza. Allah'tan rahmet diliyorum. Raporlarımız mevcut, çocuğum alkollü falan da değildi. Biz adalete güveniyoruz. Herkes adalet önünde hesabını verecek. Ben duygusal bir adamım. Ben kardeşimi ve oğlumu da hastaneye göndermiştim. Saatlerce orada beklediler. Yardımcı olmak istedik. Hastaneden kardeşim ve oğlumu akrabaları kovmuş. Ters tepince bir daha da gidemedik. Başkalarının dediğine değil, biz adalete güveniyoruz. Her şey raporlu ve belgelidir."