Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bir çocuk babası polis memuru Kemal Güleç'in cenazesi Diyarbakır'daki işlemlerinin ardından getirildiği memleketi Malatya'da ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende Güleç'in babası, annesi, eşi ile kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Törene Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP (MYK) Üyesi Eyüp Gönültaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, kurum amirleri ve yakınları katıldı.