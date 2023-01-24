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Giriş Tarihi: 24.1.2023 17:36 Son Güncelleme: 24.1.2023 17:57

Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bir çocuk babası polis memuru Kemal Güleç'in cenazesi Diyarbakır'daki işlemlerinin ardından getirildiği memleketi Malatya'da ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende Güleç'in babası, annesi, eşi ile kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törene Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP (MYK) Üyesi Eyüp Gönültaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, kurum amirleri ve yakınları katıldı.

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Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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