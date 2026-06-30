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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:41

Kazada yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Aksaraylı Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

DHA
Kazada yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

CENAZESİ AKSARAY ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hilal'in acı haberini Aksaray Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. 7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal'in eşinin 8 aylık hamile olduğu bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKSARAY

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Kazada yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
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