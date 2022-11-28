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Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:17 Son Güncelleme: 28.11.2022 16:17

Kazak Kaç Derecede Yıkanır? Yün ve Triko Kazaklar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Kazak kaç derecede yıkanır, soğuk havalarda bizi sıcacık tutan kazaklar, hassas kıyafetlerdir. Kazaklar yıkanırken kullanılan deterjan, suyun sıcaklığı, kurutma şekli ve yıkama türü önemlidir. Kazakların üzerinde elde yıkama gibi öneriler vardır. Fakat gelişen teknoloji sayesinde Çamaşır makinesinde de yıkanmaktadır. Kazaklar kaç derecede yıkanır? Yün ve triko kazaklar çamaşır makinesinde kaç derecede ve hangi programda, nasıl yıkanır? Sorularını sizler için araştırdık.

Kazak Kaç Derecede Yıkanır? Yün ve Triko Kazaklar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Kazak kaç derecede yıkanır, kışın soğuk havasında giydiğimiz kazakların bizi soğuktan korumasının sebebi, kazakların üretimi esnasında yün kullanılmasıdır. Kullanılan yünden dolayı yün kazaklar daha hassastır. Yün ve triko kazaklar ılık suyla ve hassas/narin programında yıkanmalıdır. Kazaklar yıkanırken kullanılan deterjanlarda önemlidir. Hassas kıyafetler için özel üretilen deterjanlar bulunmaktadır. Yıkama kurallarına uyulmadığında kazakların çekilme ihtimali ile karşılaşılabilir. Yün ve triko kazaklar çamaşır makinesinde kaç derecede yıkanır? Sorularının cevapları…

Kazak Kaç Derecede Yıkanır?

Genelde kazakların yıkama derecesi 30 derece olmalı fakat leke varsa ve gerekiyorsa 40 derecede yıkanmalıdır. Kazakları ister elde ister makinede yıkarken çamaşır suyu içerikli deterjanlardan uzak durulmalıdır. Kazaklar için sıvı deterjanlar uygun olabilir.

Yün ve Triko Kazaklar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede

Yünlü kazaklar çamaşır makinesinde yıkanmaz şeklinde kural bulunsa da teknoloji sayesinde çamaşır makinelerinde yıkanmaktadır. Çamaşır makinelerindeki klasik deterjanlar, yünlü kazaklar için uygun değillerdir. Yünlü kazaklar çamaşır makinesinde 30 derece ve hassas/narin yıkama programıyla yıkanmalıdır. Aksi takdirde yünlü kazaklar çekebilir.

Triko kazaklar çamaşır makinesinde 30 derecede ve hassas programıyla yıkanmalıdır.

Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Yünlü ve triko kazaklar hassas ve narin oldukları için çamaşır makinesinde hassas ve narin bölümünde yıkanmalıdır. Çamaşır makinesinin sıkma ayarı en düşüğe ayarlanmalı ve kısa bir yıkama programı daha seçilmelidir. Yüksek ısı kazağın yıpranmasına ve küçülmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle hassas ve narin 30 derecede yıkanmalıdır.

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Kazak Kaç Derecede Yıkanır? Yün ve Triko Kazaklar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?
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