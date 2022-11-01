Kazakistan’dan Ne Alınır? Kazakistan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Bir tarafında Hazar Gölü, diğer tarafında ise Aral Gölü bulunan Kazakistan'dan ne alınır sorusu, ülkeye gidecek olanlar için bir merak konusudur. Kazakistan'dan alınacak hediyelik eşyalar, kıyafetten yiyeceğe kadar farklılık gösterir. Çeşitli etnik grupların yaşamını sürdürdüğü Kazakistan'ın, neyi meşhur ve ziyaret dönüşü ne getirilir sorusu sıklıkla internet üzerinden araştırılır. İşte Kazakistan'dan getirilebilecek hediyelik eşyalar ile ilgili detaylar…

Kazakistan'dan Ne Alınır?

Kazakistan, konum olarak Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yer alan bağımsız devletlerden biridir. Petrol gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan ülke, bölgenin ileri gelen güçleri arasında bulunur. Bu durumdan dolayı, Rusya'nın yakın markajı içerisinde yer alsa da, Sovyetler döneminden bu yana her anlamda bağımsızlığını korumayı başarmıştır. Turizm alanında da kendini göstermeye başlayan bu Orta Asya ülkesinde, deneyimlemeye değer birçok doğal ve kültürel güzelliğe rastlamak mümkündür. Başta çevre ülkeler olmak üzere, farklı coğrafyalardan da çok sayıda ziyaretçi çeker.

Kazakistan yolculuğundan dönecekler ve hatıra olarak yanında bir parça götürmek isteyenler, hediyelik eşya seçimi konusunda biraz zorlanabilir. Seyahat sırasında geçirilen güzel vakitleri hatırlatacak özel bir eşya hem sizin, hem de değer verdiğiniz insanların sevinmesine yardımcı olabilir. Kazakistan'dan hangi hediyelik eşyaları alınır sorusuna cevap vermek gerekirse, tercih edilebilecek birçok ürün vardır. Geçici bir süreliğine, iş, eğitim, tatil veya farklı bir nedenden dolayı Kazakistan'da kalan ve dönüşte ülkenin ruhunu yansıtacak hediyeler almak konusunda zorlananlar için birtakım seçenekler bulunur.

Kazakistan'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Ülkenin etnik dokusunu, kültürünü, geleneğini ve tarihini yansıtan pek çok hediyelik ürün mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

"Yurta" adı verilen geleneksel çadır

Keçeden yapılmış oyuncaklar (Özellikle keçeden üretilen deve çok ünlüdür)

Kazak oyuncak bebekler

Dombra adı verilen müzik aleti

Maketler

Kazak kamçısı

"Çopan" adı verilen geleneksel Kazak kostümü

Bal-Bala oyuncakları

Koyun yününden elde edilen Kazak terliği

Meşhur Kazak Çikolatası