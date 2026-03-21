Kazalar 11 can aldı

Bayramın ilk günü meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi. Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki otobüs, bayram sabahı Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç'ın (40) hayatını kaybettiği kazada yaralanan 23 kişi Adana ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara'dan, ailesiyle birlikte Nevşehir'e bayram ziyaretine gelen Mehmet Gültekin Cingitaş'ın kullandığı otomobil, Nevşehir-Aksaray karayolunun 17. kilometresinde, Yasin Çiğdem'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Hasan Sarıyıldız'ın kullandığı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş (9) ve kızı Kayra Cingitaş'ın (15) öldüğü kazada, 6 kişi de yaralandığı belirlendi. Manisa'nın kula ilçesinde D 300 kara yolu üzerinde kontrolü kaybeden Hüseyin Fidan'ın (37) kullandığı otomobil takla attı. Sürücü Hüseyin Fidan hayatını kaybederken, otomobildeki Nehir Irmak Fidan (12), Cevriye Fidan (30) ile Nisa Nur Tekin (9) yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram sabahı yağış nedeniyle kontrolden çıkan İmran S.Ç.'nin (18) kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan beton direğine çarptı. Araçta bulunan Aslan D'nin (20) öldüğü kazada, sürücü ile 19 yaşındaki Mert C. yaralandı.
KAHRAMAN ŞOFÖR
Bu arada, Samsun'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Ramazan Yılmaz (53), aracı yol kenarına çekerek muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
