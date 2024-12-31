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Giriş Tarihi: 1.1.2025

Kazalar, 2 genci hayattan kopardı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kazalar, 2 genci hayattan kopardı
Adana'da merkez Yüreğir ilçesindeki Gelincik Caddesi'nde kontrolden çıkan Serhat Dalkılıç'ın (27) kullandığı otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dalkılıç'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan bir kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde M.A.G.'nin kullandığı otomobil, Çevre Yolu üzerindeki hava lojmanları kavşağında B.Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücülerden B.Ç. ile yanında bulunan B.D.'nin yaralandığı kazada, aynı araçtaki Kaan Dalgakıran (24) öldü.
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Kazalar, 2 genci hayattan kopardı
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