Kazanın görüntüleri ortaya çıktı… Öncesi, kaza anı ve sonrası…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Ölümlü Kaza" olayı 22 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi.

25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, kuzeninin kullandığı UTV Aracı ile seyir halindeyken aracın arızalanması sonucunda kuzeniyle birlikte emniyet şeridinde beklemeye başladı. İkili aracı tamir etmeye çalıştıkları esnada bir ticari araç sürücüsü aracıyla Muhammet Gürcan Koçak'a çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ormana savrulan ve feci kazada ağır yaralanan Muhammet Gürcan Koçak, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede de yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında kaçan sürücünün peşine düşen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hemen geniş kapsamlı bir inceleme başlattı ve titiz bir çalışmayla Muhammet Gürcan Koçak'ın ölümüne yol açarak kaçan sürücünün açık kimliği tespit edildi.

"DOMUZA ÇARPTIĞIMI SANDIM" DEDİ

D-020 Karayolu Hasdal İstikameti'nde yaşanan kazanın sürücüsü M.Y., bugün saat 16.10'da İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin ortak ve titiz çalışması sonucunda yakalanan M.Y.'nin İstanbul Havalimanı'nda Servis Şoförü olduğu ve ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu, domuza çarptığını düşünerek yoluna devam ettiğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Kazadan sonra rutin hayatına devam ederek işe gittiği, çalıştığı ve iş yerinde yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen M.Y. yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı. Kazanın öncesine, kaza anına ve sonrasına ait görüntüler de ortaya çıktı.