Kazanın şokuyla Kelkit çayına atlayan kız aranıyor

Giriş Tarihi: 17.05.2026 14:00

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren Esma Nur Hacıosmanoğlu, Kelkit çayına atlayarak suda kayboldu. Esma Nur’u bulmak için AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kaza, Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolun Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.Y. (20) idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini takla atarak devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN ŞOKUYLA SUYA ATLADI

Kaza sırasında otomobilde bulunan Esma Nur, kazanın şokuyla Kelkit Çayına atladı. Su debisinin oldukça yüksek olduğu çayda Esma Nur kayboldu. Esma Nur'u bulmak için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bot ve balık adamların yardımıyla suda kaybolan Esma Nur'u arama ve kurtarmak için çalışma başlatıldı.

