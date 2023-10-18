Kazankaya Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Yozgat Kazankaya Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Aynı ismi taşıdığı kasabada bulunan ve Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzandığı bilinen Kazankaya Kanyonu hem doğa severleri hem de tarih tutkunlarını etkileyen bir mekandır. Çünkü bu kanyonun hem doğal güzelliği hem de bünyesindeki tarihi kalıntılar ile dikkat çektiği bilinir. Çekerek Irmağı'na ev sahipliği yapan bu alana gidecek olan kişilerin ise Kazankaya Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi sorulara yanıt almaları gerekir.

Kazankaya Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yozgat ilinde yer alan Kazankaya Kanyonu saklı bir cennet olarak nitelendirilir. Kazankaya Vadisi olarak da adlandırılan bu doğal oluşumun Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine bağlı olduğu bilinir. Bununla birlikte Kazankaya Kanyonu'nun Aydıncık ilinin 10 kilometre kadar kuzeyinde kaldığı söylenebilir. Adını aldığı kasabanın ön plana çıkan doğal güzelliklerinden biri olan Kazankaya Kanyonu'nun Çorum ilindeki İncesu ilçesine kadar uzandığı görülür. Manzarası ve huzurlu atmosferiyle ilgi çeken bu kanyona gidilmesi için takip edilmesi gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir:

Çekerek-Alaca yolunun 4 kilometre kadar kuzeybatısında bulunduğu bilinen Kazankaya Kanyonu'na özel araçla gidilebilir.

Özel araçla bu kanyona gidilecek ise Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine ulaşılmalıdır.

Aydıncık ilçesine varan kişilerin bu kanyon ile aynı ismi taşıyan kasabaya doğru ilerlemeleri mümkündür.

Kazankaya kasabasına gidildiği zaman Çekerek-Alaca yoluna geçiş yapılarak kanyonun adının yazdığı tabelaların takip edilmesi yeterlidir.

Bu doğal alanı görmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak olan kişilerin ise ilk olarak Yozgat'ın Aydıncık ilçesine ulaşmaları gerekir.

Aydıncık ilçesinden Kazankaya kasabasına giden dolmuşlara binen kişiler bu kanyona kolaylıkla ulaşabilir.

Yozgat Kazankaya Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Aynı ismi taşıdığı kasabadan başlayarak Çorum'um İncesu ilçesine kadar döküldüğü bilinen Kazankaya Kanyonu tarihi ve doğal önemiyle öne çıkar. Bu kanyonun güneyinde Alan Dağları yer alırken batısında ise Malbelen Tepesi konumlanır. İçerisinden Çekerek Irmağı'nın geçtiği bilinen bu kanyona ulaşıldığı zaman kibele kabartmaları ve kayalar da incelenebilir. Dolayısıyla bu tarihi ve doğal öneme sahip olan alanın kaç TL ödenerek ziyaret edilebildiği belirtilmelidir. Yozgat ilinin ilgi çekici doğal alanlarından olan Kazankaya Kanyonu'nun keşfedilmesi için ödenmesi gereken bir giriş ücreti yoktur. Bu doğal alanın herhangi bir ücret ödenmeden gezilmesi mümkündür. Ancak Kazankaya Kanyonu'nun bünyesinde bulunan tesislere uğrayan kişilerin aldıkları hizmetlere göre ödeme yapmaları gerekir.

Kazankaya Kanyonu'nda Müzekart Geçiyor Mu?

Kazankaya Kanyonu'nu keşfetmek isteyen kişilerin herhangi bir giriş ücreti ödemelerinin zorunlu olmadığı bilinir. Dolayısıyla bu doğal alanın gezilip görülmesi için Müzekart kullanımına başvurulmasına da gerek yoktur. Bu bağlamda Kazankaya Kanyonu'na giriş yapılırken Müzekart kullanılmadığı belirtilmelidir.