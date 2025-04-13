Kazaya yardım etmek için duranlara araç çarptı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen maddi hasarlı kazaya yardım etmek için duran motosiklet ve cip sürücüsüne başka bir araç çarptı. Kazada yardım için duran motosikletin sürücüsü ile cip sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir cip ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hasarlı kazaya karıştı. Olayı gören motosiklet sürücüsü A.S. ve otomobilin sürücüsü yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından sürücüler henüz yaşadıkları şoku atlatamadan, bir başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek yol kenarındaki kişilere ve araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, 2 kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.