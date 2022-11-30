Kazdağları Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kaz Dağları’nda Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, 1 Günde Gezilir Mi?

Kazdağları gezilecek yerler konusunda birçok benzersiz köyleri ve dağ evleri ile öne çıkan bir yer. Milli parkı yanında kamp alanları ile oldukça meşhur olan Kazdağları hemen her doğa sever için oldukça önemli bir doğal güzelliktir. Bu bakımdan Kazdağları nerede, nasıl gidilir sorusu Türkiye'nin her yerinden buraya ulaşmak isteyenlerin bilmesi gereken bir konu. Yazın ve kışın Kaz Dağları'nda gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler, 1 günde gezilir mi sorularının tamamı haberimizin devamından okunabilir.

Kazdağları Gezilecek Yerler

Kazdağları Balıkesir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Biga Yarımadası'nın en yüksek dağı olarak bilinir. Aynı zamanda Edremit Körfezi'nin kuzey kıyısını takip eder. Doğu ve batı yönünde 60- 70 km kadar uzanan bir dağdır. Burası 1993 yılında da Milli Park ilan edilmiştir. Koruma altında olan yerler arasındadır. Gezilecek yerleri arasında ise şunlar yer alır:

Şahindere Kanyonu

Darıdere Tabiat Parkı

Tahtakuşlar Etnografya Müzesi

Zeus Atları

Hasanboğuldu ve Sütuven Şelalesi

Adatepe Zeytinyağı Müzesi

Sarıkız Türbesi

Gibi son derece etkileyici gezilecek yerleri vardır.

Kazdağları'na Nasıl Gidilir?

Oksijen miktarı bakımından en zengin yerler arasında yer alan Kazdağları'na gidebilmek için birden fazla seçenek mevcuttur. İstanbul ile arasındaki mesafe 497 kilometredir. Özel araç ile yaklaşık olarak 7 saat sürer. İzmir ve Kaz Dağları arası ise 218 kilometredir. Bu da ortalama olarak 3 saat sürer. Ankara ile mesafesi ise 650 kilometredir ve 8 saat sürer.

Kazdağları 1 Günde Gezilir mi?

Kazdağları bir günde gezebilmek için son derece geniş bir alan. Her noktasını görmek isteyen kişiler için bir günden daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle gerçek anlamda her yerini gezebilmek için en az 3 ya da 4 günü burayı gezmek için ayırmak gerekir. En uygun gezme zamanları ise ilkbahar ve yaz mevsimleridir.