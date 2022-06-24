Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Son dakika transfer haberleri!

Kazımcan Karataş Eyüpspor'dan Galatasaray'a iki yıllığına kiralandı. Geleceğin en iyi sol beklerinden biri olarak tanımlanan Karataş, uzun süredir formasını terlettiği siyah beyaz formayı bıraktı. Karataş böylece bu yıl Süper Lig'de oynamaya devam edecek. Peki, Kazım Karataş kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de doğdu. Futbola Altay altyapısında başladı. Altay'ın Süper Lig'e çıktığı sezon 6 maçta görev aldı. Eyüpspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Karataş, daha sonra Galatasaray'a iki yıllığına kiralandı. Sözleşme bilgileri belli değil.