Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Son dakika transfer haberleri!

Kazımcan Karataş Eyüpspor'dan Galatasaray'a iki yıllığına kiralandı. Geleceğin en iyi sol beklerinden biri olarak tanımlanan Karataş, uzun süredir formasını terlettiği siyah beyaz formayı bıraktı. Karataş böylece bu yıl Süper Lig'de oynamaya devam edecek. Peki, Kazım Karataş kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?