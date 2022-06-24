Haberler Yaşam Haberleri Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Son dakika transfer haberleri!
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:53 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:53

Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Son dakika transfer haberleri!

Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Son dakika transfer haberleri!

Galatasaray Eyüpspor’dan Kazımcan Karataş’ı kiralıyor. Bugün Kazımcan Eyüpspor ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Daha sonra kiralık olarak iki yıllığına Galatasaray’a gidiyor. Altay altyapısından çıkan ve Türk Milli Takımının sol bek umutlarından olan İzmirli oyuncu, birçok takımın radarı altındaydı. Galatasaraylı futbolseverler de Kazımcan Karataş kimdir sorusunu yöneltiyor. Avrupa’dan da isteyeni olan oyuncu, seçimini Galatasaray’dan yana kullandı. Peki, Kazımcan Karataş kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar!

Kazımcan Karataş Eyüpspor'dan Galatasaray'a iki yıllığına kiralandı. Geleceğin en iyi sol beklerinden biri olarak tanımlanan Karataş, uzun süredir formasını terlettiği siyah beyaz formayı bıraktı. Karataş böylece bu yıl Süper Lig'de oynamaya devam edecek. Peki, Kazım Karataş kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de doğdu. Futbola Altay altyapısında başladı. Altay'ın Süper Lig'e çıktığı sezon 6 maçta görev aldı. Eyüpspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Karataş, daha sonra Galatasaray'a iki yıllığına kiralandı. Sözleşme bilgileri belli değil.

KAZIMCAN KARATAŞ MEVKİSİ NE?

Kazımcan Karataş sol bek pozisyonunda görev almakta ve geleceğin en önemli oyuncuları arasında gösterilmektedir.

KAZIMCAN KARATAŞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kazımcan Karataş profesyonel futbol hayatında 19 20 sezonunda Altay'da başladı ve orada devam etmekteydi. 3 yıl boyunca Altay'ın formasını terletti.

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Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Son dakika transfer haberleri!
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