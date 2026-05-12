Keban Barajı'nın 6 tahliye kapağı 7 yıl sonra açıldı
Giriş Tarihi: 12.05.2026

Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban Barajı, 9 Eylül 1974'te işletmeye alındı. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor. Toplam 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı. Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası bir taşkın riskine karşın barajın 6 tahliye kapağı 7 yıl sonra açıldı. İlk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılmıştı.

