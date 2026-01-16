Haberler Yaşam Haberleri Kebapçı dükkanına silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar! 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, bir kebapçıya hafif ticari araçla gelen şüpheliler içeride müşterilerin olduğu sırada dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi.

Hafif ticari araç ile olay yerine gelen şüpheliler, içeride vatandaşların bulunduğu sırada restoranı kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, saldırganların hafif ticari araçla olay yerine geldikleri ve saldırının ardından kaçtıkları ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

