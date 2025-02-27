Keçi otlatmaya çıktı! Bir daha geri dönmedi! Yaşlı kadın her yerde aranıyor...

Edinilen bilgilere göre Cemile Katkaç isimli alzheimer hastası kadın dün akşam saatlerinde eşiyle birliktegitti. Ancak sürüdeki birnin doğum yapması üzerine eşi, yavruyi ahıra götürmek için Katkaç'tan ayrıldı. Eşi döndüğünde, Cemile Katkaç'ınleri otlattığı noktada olmadığını fark etti. Aile bireylerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için gece boyunca arama çalışmaları yürüttü. Ancak yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı bir operasyon başlatarak, Cemile Katkaç'ı bulabilmek için çalışmalarına devam ediyor.