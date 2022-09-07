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Giriş Tarihi: 7.9.2022 19:28

Keçiören’de kaldırımda ölü bulunan çocukla ilgili yeni gelişme: Akrabası tutuklandı!

Ankara'da kaldırımda aydınlatma direğinin yanında cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan Hassım’ın akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Keçiören’de kaldırımda ölü bulunan çocukla ilgili yeni gelişme: Akrabası tutuklandı!

Ankara'nın Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunan kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuk cesedi bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından çocuğun Iraklı 3 yaşındaki Rayyan Hassım olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde Rayyan'ın cesedinin bulunduğu sokakta saat 04.00 sıralarında bir kadının koşarak uzaklaştığı görüntülerden tespit edildi. Kaçan kadının, Rayyan'ın annesinin teyzesi Muna Ehas Hıdır Hayo olduğu belirlendi. Muna Ehas Hıdır Hayo yakalanarak gözaltına alınırken, daha önce de çocuğu kaçırdığı, ailenin ise şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Muna Ehas Hıdır Hayo savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde sevk edildi. İfadesinde küçük çocuğu öldürdüğünü kabul eden Muna Ehas Hıdır Hayo 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Keçiören’de kaldırımda ölü bulunan çocukla ilgili yeni gelişme: Akrabası tutuklandı!
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