Keçiören’de kanlı buluşma: Konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı!

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde yaşandı. Yakup Polat, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Samet Kaplan ile konuşmak için buluştu. Ancak buluşma kanlı bitti. Samet Kaplan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Yakup Polat, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Samet Kaplan polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Olay anına tanık olan esnaf Rafet Kılıçarslan, "Saldırıya uğrayan kişi tıraş olmak için buraya gelmişti, devamlı müşterimizdi. Telefonla konuşmak için dışarı çıktı. Yanına birisi geldi ve konuşmaya başladılar. Bir süre sonra silah sesi duyduk. Birinin ateş ettiğini gördük. Her şey bir anda oldu. Ateş eden kişi koşarak kaçtı. Vurulan kişi yerde yatıyordu, çok fazla kan vardı" ifadelerini kullandı.