Keçiören’de korkunç olay: Gelinin darp ettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Keçiören İlçesinde meydana geldi. Ayşe Sayın, eşi Fahri Sayın ve kayınvalidesi Nadiye Sayın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Ayşe Sayın'ın eşi ve kayınvalidesini darp ettiği öne sürüldü. Aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan yaşlı kadın 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARI-KOCA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe Sayın ve eşi Fahri Sayın emniyette ifade verdi. Koca Fahri Sayın, eşinin sürekli annesi ve kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ifade etti. Şüpheli Ayşe Sayın ise iddiaları reddederek şiddete maruz kalanın kendisi olduğunu savundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, adli süreç devam ediyor.