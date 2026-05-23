Kedi katliamında veteriner adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 23.05.2026 15:00

İzmir’de bir çöp konteynerinde poşetler içinde bulunan 33 ölü kediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan veteriner hekim H.E., adliyeye sevk edildi.

Ceyhan TORLAK
Buca Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, önceki gün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

