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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:06 Son Güncelleme: 5.1.2024 11:11

Kedi koronavirüsü için PCR kiti geliştirildi

2023’te Kıbrıs’ta çok sayıda kedi ölümüne neden olduğu tahmin edilen kedi koronavirüsüne karşı geliştirilen PCR kitinin optimizasyon ve klinik çalışmalarına devam ediyor. Kit sayesinde kediden alınan klinik örneklere 3 saat içerisinde teşhis koyulabilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kedi koronavirüsü için PCR kiti geliştirildi

Geliştirdikleri PCR tanı kitlerinin, insanlarda ya da hayvanlarda oluşabilecek olası salgınların tespiti için çok kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Araştırmacılarımızın multidisipliner bir yaklaşımla birlikte çalışarak geliştirdiği PCR kitleri, olası salgınlar için hazırlıklı olmamızın en güçlü anahtarıdır dedi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirdikleri PCR Kiti'nin, kedi klinik örneklerinden 3 saat içerisinde teşhis olanağı sağladığını vurgulayan DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel ise, "DESAM Araştırma Enstitüsü olarak hastalıkla mücadelede kullanılacak olan yeni nesil önleyici tedaviler konusunda çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz da, "FIP'e işaret eden pek çok belirti aynı zamanda başka hastalıklara da ait olabilir. Kedi sahipleri, kedilerinin sağlığını yakından izleyerek ve düzenli veteriner kontrollerine katılarak potansiyel sağlık sorunlarını erken aşamada tespit edebilirler" şeklinde konuştu.

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Kedi koronavirüsü için PCR kiti geliştirildi
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