Kedi kumu paketi delik çıkınca kargo şirketini basıp çalışanların üzerine döktü! Astım hastası olan çalışan fenalık geçirdi

'KEDİ KUMUNU ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN ARKADAŞIMIZIN ÜZERİNE SERPTİ'

Olay anını anlatan şube müdürü Şirin Akbaba (38), Sueda D.'nin saldırı sırasında cep telefonuyla görüntü çektiğini ve olayın planlı olarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kurye arkadaşımızın teslim ettiği kedi kumunun paketi patlak olduğu için, arkadaşımızı geri aramış. Kuryemizin paketi geri almasını istemiş ve tehdit etmiş. Arkadaşımız tehdit edildiği için de paketi geri almaya gitmek istememiş. Bunun üzerine hanımefendi şubemize geldi, biz de kendisine durumu anlatmaya çalıştık. Kedi kumu paketi patlayabilir, belki aktarmada patlamıştır doğrudur. Şubemizde patlamış olsa biz hasar tutanağı tutarız. Biz bunları anlatmaya çalıştık ancak bizi dinlemedi. Cebinden çıkardığı kesici aletle, kedi kumu paketini delip, kumları iş yerine yaymaya başladı. Kedi kumunu, araya girmeye çalışan arkadaşımızın üzerine serpti. Böyle durumlarda aslında satın aldığı internet sitesinden iade kodu alıp bize getirecekti ve biz de iade alıp kargosunu geri götürecektik. O da ya parasını alacaktı ya da ürünü değiştirilecekti. Biz bunları anlatmaya çalıştık ancak bizi dinlemedi. Kendisi kesici aletle bize de saldırabilirdi."