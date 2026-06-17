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Giriş Tarihi: 17.06.2026

Kedi villasına ziyaretçi akını

Kedi villasına ziyaretçi akını
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Van'ın önemli simgelerinden biri olan ve biri mavi, diğeri kehribar renkli gözleriyle tanınan Van kedilerinin koruma altında bulunduğu Van Kedi Villası'nda yılın ilk doğum dönemi tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki villada ilk parti doğumlarda yaklaşık 100 yavru dünyaya geldi. Yavrular ve anneleri özel bölümlerde bakım altına alınırken, sağlık kontrolleri ve beslenmeleri uzman ekipler tarafından takip ediliyor. Van Kedi Villası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurtiçi ve yurtdışından 50 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi.

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Kedi villasına ziyaretçi akını
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