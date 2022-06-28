Haberler Yaşam Haberleri Kedi Yaşı Hesaplama - Kediler Kaç Ayda Yaşına Girer, Kedi İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:15 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:16

Kedi Yaşı Hesaplama - Kediler Kaç Ayda Yaşına Girer, Kedi İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Kedi Yaşı Hesaplama - Kediler Kaç Ayda Yaşına Girer, Kedi İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Sevimli halleri ve sevgi dolu bakışlarıyla her yaştan kişinin gözdesi olan kediler cinsine göre farklı dönemlerde yaşayabiliyor. İnsan yaşı gibi hesaplanmayan yaşları nedeniyle merak uyandıran bu sevimli hayvanlar çoğu zaman doğru yaşı bilinmeden hayatlarımızda yer alıyor. Sizlerde kedi yaşı hesaplama, kediler kaç ayda yaşına girer, kedi insan yaşı nasıl hesaplanır merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Kedi ve köpekler bildiğiniz üzere insan yaşı gibi yıl üzerinden hesaplanmıyor. Hal böyle olunca özellikle kedilere ilgi duyan ve beslemek isteyenler sahip oldukları kedilerin yaşını öğrenmek isteyebiliyor. Bu yaş hesaplama aynı zamanda sahip olunan kedinin yaşam süresini de gösterdiği için kedi yaşı hesaplama nasıl yapılıyor sizler için araştırdık. Yavruluğundan itibaren yaşına göre beslenme, bakım ve çiftleşmesinde kolaylık sağlayan kedi yaşı hesaplama detaylarını sizler için bir araya topladık.

Kediler Kaç Ayda Yaşına Girer, Yaş Hesaplamada Nelere Dikkat Edilir?

Köpek yaşı hesaplama 7 ile çarpma işlemi yapıldığı için çoğu kişi kedi yaş hesaplama için bu yöntemi kullanıyor. Lakin bu hesaplama yöntemi size doğru kedi yaşını vermez keza kedilerin ilk iki yılında gösterdiği büyüme ve gelişme bu işlemin yetersizliğini gösterir. Bu nedenle hızlı büyümelerine bağlı olarak kedi insan yaşı hesaplama işlemlerinin büyük avantajları vardır.

Özellikle sahip olduğunuz kediyle kuracağınız iletişimi yakından ilgilendiren yaş detayı aynı zamanda sağlıklı gelişim ve beslenmesinde de önemlidir. Yavru olarak sahiplendiğiniz kedilerin kaç günlük olduğunu tahmin etmek isterseniz ilk dikkat edilecekler şunlardır:

  • Gözlerinin açılıp açılmadığına bakarak,
  • Dişlerini kontrol ederek,
  • Gözlerine bakarak,
  • Kas ve vücut yapısına bakarak,
  • Tüylerine bakarak.

İki yıllık süreci son derece önemli olan kediler bu dönemde gelişimi için büyük bir hız gösterir. İnsan yaşına göre daha hızlı ilerleyen bu kedi yaşı hesaplamaları alanının uzman veterinerlerinden alınacak bilgilerle de öğrenilebilir. Başta aşı takvimi olmak üzere eğitimi için de gerekli olan kedi yaş hesaplama işlemleri aynı zamanda sahip olduğunuz kedinin yaşam ömrünü de gösterir.

Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanabilir?

Kedi insan yaşı hesaplama işlemlerinde ilk bilinmesi gereken ilk ve sonraki yıldaki gelişimdir. Genelleme yaparak açıklamak gerekirse ilk yılını dolduran bir kedinin yaşı on dört insan yaşına eş değerdir. Oldukça hızlı bir şekilde geliştikleri için 12 aylık süreci tamamlayan bir kedi yaşı için on dört diyebiliriz.

İkinci yıla girildiğinde ise bir kedinin yaşının insan yaşında 25 olarak söyleyebiliriz. Bu iki yıllık süreç sonunda yaş ilerlemesi bu şekilde hızlı bir katlanma yaşamıyor. Kediden kediye ve gelişimine göre değişiklik gösteren bu süreçte kedinin her yılı insan yaşının 4 ya da 5 katı olarak hesaplanabilir. Buradaki mantığa göre 3.yılına yaşayan bir kedinin ortalama 29 ila 30 yaşında olduğunu düşünebiliriz.

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Kedi Yaşı Hesaplama - Kediler Kaç Ayda Yaşına Girer, Kedi İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?
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