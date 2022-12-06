Kediler Ne Yer? Yavru ve Yetişkin Kedilere Mama Dışında Ne Verilir?

İnsanların yıllardır beraber yaşadıkları hayvanlardan biri de kedilerdir. Bu yüzden kedi besleyen her kediler ne yer ya da kedilere mama dışında ne verilir diye merak etmektedir. Siz de evinizde sizinle yaşayan kedi dostunuzu en iyi şekilde beslemek istiyorsanız ve kediler günde kaç defa yemek yer diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Merak edilen tüm detayları ile yavru kediler ne yer ne içer sorusunun detaylarını sizin için hazırladık. İşte kedilerin yemek yeme alışkanlıkları ve detaylar.

Kediler Ne Yer?

Evde beslenmek için en çok tercih edilen hayvanların başında kediler gelmektedir. Hem insan canlısı olmaları hem de doğaları gereği tuvaletlerini kuma yapmaları da kedilerin en çok tercih edilme sahiplenilme sebepleri arasındadır. Kedilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta beslenmelerinin protein ağırlıklı olması gerektiğidir. Etçil hayvan sınıfına giren kediler doğasında avcılık olduğu için protein ihtiyacı çeker. Yani kediniz için seçeceğiniz mamaların protein değerinin yüksek olmasına ve besleyici olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kedilere Mama Dışında Ne Verilir?

Etçil hayvan sınıfında olan kedileri mama dışında bir besin ile beslemek istiyorsanız bunu "ek gıda" gibi düşünmelisiniz. Yani kediniz temelde yine ana beslenmeyi mama ile sağlamalı ve yanına yardımcı ek besinler eklemelisiniz. Burada asla unutmamanız gereken nokta ise kedilerinize ev yemeği vermemeniz gerektiğidir. Ev yemeği kedinizin hem tüy hem de idrar yolu sorunları yaşamasına sebep olabileceği gibi baharatlar ve salça midesini kötü etkilemektedir.

İşte kedilerinize mama dışında verebileceğiniz gıdaların listesi;

Yumurta: Asla çiğ verilmemesi gereken bir besindir. Haftada 1 kere olmak üzere kedinize katı ve pişmiş yumurta verebilirsiniz.

Makarna: Nişasta deposu bir besin olan makarnayı kedinize vermeye çok heves etmemelisiniz. Hem besleyiciliği yoktur hem de yalancı enerji vermektedir. Kediniz eğer makarna yemek istiyorsa ayda 1 kere olmak üzere verebilirsiniz.

Balık: Kılçıklarından ayıklayarak ve iyi piştiğinden emin olarak haftada 1 kere verebilirsiniz.

Ciğer: Kediler için besin değeri oldukça yüksektir. Haftada 1 verilebilir.

Tavuk: Kediler oldukça sevse de uzun vadede alerjik olabilir. Ayda 1-2 kere vermek yeterli olur.

Yavru Kediler Ne Yer Ne İçer?

Eğer yavru kediniz henüz anne sütü alması gereken dönemdeyse veteriner hekimlere danışarak anne süt tozu almalısınız. Daha büyük yavru kedinizi ise düzenli bir sağlıklı yaşam için kaliteli kuru mama ile beslemelisiniz. Ek gıdaya geçişi kısırlaşma sonrasında olmalıdır.

Kediler Günde Kaç Defa Yemek Yer?

Bu durum kedilerin yetişkin veya yavru olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak mamaların üzerinde kedilere günlük kaç gram verilmesi gerektiği yazar. Onun dışında vereceğiniz besinleri ise mamasından daha az ölçüde vermelisiniz.