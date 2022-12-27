Kediler Neden Kusar? Kedinin Kusması Tehlikeli Mi, Neye İşarettir ve Ne Yapılmalı?

Hassas ve narin yapıları nedeniyle kediler hastalığa daha kolay yakalanabilen canlılardır. Çoğu zaman sebebi bilinemeyen ve kişilerde panik yaratabilen sorunların başında kedilerin kusması gelir. Kimi zaman tek seferlik kimi zamanda tekrarlayan bir döngüye sahip olan bu durumun birbirinden farklı sebepleri olabilir. Buna göre kediler neden kusar, kedi kustuktan sonra ne yapılmalı ve kediler neden masa kusar sizler için detaylı bir şekilde ele aldık.

Kediler Neden Kusar? Kusmaya Sebep Olan Etkenler Nelerdir?

Kedilerin kusma sebepleri çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Beslenme düzenleri, çeşitli rahatsızlıklar ve daha birçok sebebe bağlı olarak her yaş grubundan kedide en çok kusma sorununa rastlanır. Bu rahatsızlığına sebep olabilecek en belirgin sebepleri açıklayarak listelemek gerekir. Alanının uzman veterinerlerine göre kedilerde sıkça görülen kusma eyleminin sebepleri şu şekildedir:

Mama Değişimi:

Kedilerin beslenme düzeninde kullanılan mamalar kuru ve yaş olarak iki ana gruba ayrılır. Tek tip beslenmeye alışmış kedilerde mama değişikliği yapmak çoğu zaman kusma eylemiyle sonlanabilir. Özellikle yaş mama ile beslenen kedilerde kuru mamaya geçişte bu eylem sıkça görülür. Genellikle mama kusması şeklinde gerçekleşen eylemde birkaç gün gözlemek yeterli olacaktır. Eğer kediniz yeni mamaya alışamıyorsa zorlamaya gerek yoktur. Eski mamaya dönüş yapabileceğiniz gibi veteriner desteğiyle kedinize en çok uyacak mama çeşitlerini öğrenebilirsiniz.

Yabancı Besinler:

Kediler doğaları gereği oldukça haşarı canlılardır. Meraklı ve eğlenceli yapılarıyla bakımı esnasında çoğu zaman yabancı besinleri de tüketebilirler. Midelerine uygun olmayan, daha önce tüketmedikleri gıdaları siz farkında olmadan yiyebilirler. Böyle durumlarda da sıkça kusma sorunları yaşanabilir. Eğer böyle bir sorun yaşanıyorsa kedinizin ulaşabileceği alanlarda tüketmediği yabancı besinleri bulundurmamakta fayda var.

Parazit:

Kedilerin bağışıklık sistemi oldukça zayıf olduğu için kısa sürelerde parazit kapabilirler. Örneğin pirelenen kediler sürekli bu alanları kaşıdıkları için vücutlarında yaralar oluşabilir. Bu yaralı alanı sürekli yarayan kedi kısa sürede parazit kapabilir. Kaptıkları parazitler kısa sürede mide sorunlarına sebep olacağı için kediler kusmaya başlar. Böyle bir sorundan şüpheleniyorsanız mutlaka tedavi için veteriner desteği almak gerekir. Keza Tedavi edilmeyen parazitler daha ciddi sorunlara sebep olabilir.

Tüy Yumağı:

Kedilerin kendini temizleme eylemi yalanmaktır. Genel olarak vücutlarını yalayarak temizleyen kedilerde tüy yutma sorunları sıkça rastlanır. Bir süre sonra bu durum kedilerin kusmasına sebep olabilir. Bu tarz sorunları yaşamamak adına düzenli olarak kedilerin tüylerini taramak gerekir. Taranmayan tüyler kopma ve kırılma sonucunda kedilerde kusmaya sebep olacaktır.

Hormonlar:

Bağışıklık sistemi diğer evcil hayvanlara göre daha hassas olduğu için bazı durumlarda kronik rahatsızlıklar başgösterebilir. Böbrek, karaciğer, şeker ve daha birçok rahatsızlık kedilerde kusma şeklinde kendini belli edebilir. Elbette bu kusma çeşidine göre değişiklik gösterecektir. Bu tarz bir durumdan şüphe duyuluyorsa mutlaka uzman bir veteriner desteği alınmalıdır.

Depresyon:

Zarif bir ruh yapısı bulunan kediler sürekl ilgi ve alaka bekleyen canlılardır. Bu ilgi ve alakayı göremeyen kedilerde sıkça depresyon belirtileri görülür. Kendince küsen ve bu durumu belli etmek isteyen kedilerin en sık gösterdiği davranış kusma eylemidir.

Kedi Kustuktan Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kedilerin kusma çeşitleri farklı versiyonlarla ele alınır. Kusma eyleminin çeşidine göre dikkatli olunması gereken kedilerde kusmukla birlikte kan geliyorsa derhal veterinere götürülmelidir. Keza kusmukla birlikte gelen kan ciddi bir sorun olduğunun göstergesidir. Ancak standart kusma eylemi gösteren kedilerde birkaç saatlik gözlem yapmak yeterli olacaktır. Bu gözlem esnasında kusma eylemi gösteren kedilerde şu önemli noktalara dikkat edilebilir: