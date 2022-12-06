Kediler Neden Kuyruk Sallar? Kediler Kuyruğunu Sağa Sola Sallayarak Ne Anlatmaya Çalışır?

Hareketlerini takip ettiğimiz ve hepimize çok sevimli gelen kedilerle ilgili en gizemli konu kediler neden kuyruk sallar konusudur aslında. Duygularını mimiklerle değil kuyrukları ile belli eden kedilerin her kuyruk hareketinin bir anlamı bulunmaktadır. Evimizdeki kedilerin kuyruk sallaması ne anlama gelir? Aniden kediler neden kuyruk titretir? Tüm bu merak edilen kedilerle ilgili soruların cevaplarını sizler için hazırladık. Merak edilen kediler yatarken neden kuyruk sallar sorusunun cevabına geçelim.

Kediler Neden Kuyruk Sallar?

Kediler kuyruklarını sallayan iletişim kuran canlılardır. Mutluluklarını, üzüntülerini ya da sinirlendikleri durumları kuyrukları ile belli ederler. Bu yüzden kedilerin kuyruk sallamalarının farklı farklı anlamları olabilir. İşte bazı kuyruk sallama anlamları;

Kedinizin kuyruğu yukarıdaysa ve hafif hafif sallıyorsa bu güven ve memnuniyet işaretidir.

Kedinizin kuyruğu düz bir şekilde yere paralel olarak duruyorsa bu tetikte olduğu ve bir durum tarafından uyarıldığı anlamına gelir.

Kedinizin kuyruğu kabarmış halde ise bu korkmuş ve tedirgin bir kedinin işaretidir.

Kedinizin kuyruğu sertçe sağa sola sallanıyorsa bu hem korkma hem de saldırma hareketidir. Sizi kendinden uzaklaştırmak istiyor da olabilir. O anda onu bir süre rahat bırakmalısınız.

Kedinizin kuyruğu yavaşça sağa sola sallanıyorsa bu da av peşinde olduğu bir oyuncak ile oynadığı anlamına gelmektedir.

Kediler Neden Kuyruk Titretir?

Kedilerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kuyruk titretmeleridir. Kedilerin kuyruk titretmesinin iki sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kısırlaşmamış kedilerin koku bırakmak için kuyruk titretmesidir. Çiftleşme dönemlerinde kuyruk titreterek etrafa koku bırakırlar. İkincisi ise çok mutlu oldukları ve heyecanlandıkları kuyruk titretme hareketidir. Bunu daha çok ev kedilerinde görebilirsiniz çünkü sahiplerini görünce mutlu olurlar.

Kediler Yatarken Neden Kuyruk Sallar?

Aslında yatarken değil yatma hazırlığı yaparken ya da uykuya tam dalmadan önce görülen bir harekettir. Eğer kediniz yatarken kuyruğunu yavaşça sağa sola doğru sallıyor bu kedinizin mutlu ve huzurlu olduğu anlamına gelir. Fakat yatarken sert bir şekilde kuyruğunu sağa sola hareket ettiriyorsa bu o anda onu rahatsız eden bir durum olduğu anlamına gelir. Belki ona temas eden birinden belki de herhangi bir sesten rahatsız olmuş olabilir.