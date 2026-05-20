Kedili sınıf

Tunceli'de Diyap Ağa İlkokulu'ndaki 3/A sınıfına giren hamile bir sokak kedisi, sınıfta kendisine güvenli bir alan bulunca burada doğum yaptı. Tüm okulun sahip çıktığı anne kedi ile 5 yavrusu okulun en özel misafirleri haline geldi.

'BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR'

Sınıfta yaşanan bu durumun çocuklarda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini artırdığı söyleyen sınıf öğretmeni Hatay Demir, "Dışarıda besliyorduk, kapıyı açtığımda sınıfa girdi ve yer aradı. Doğum yapmak üzereydi. Biz de 'gelmişse başımızın üzerinde yeri var' dedik. Çocuklar gerçekten o yavruları anlıyorlar, hissediyorlar. Akşamları giderken 'iyi akşamlar' gelirken 'günaydın' diyorlar. Yaklaşırken de yavruları rahatsız etmeyecek şekilde uzaktan, hiç dokunmadan seyrediyorlar. Okulda bir sevgi pıtırcığı var. Şu an sınıfımızın misafirleri." şeklinde konuştu.

'SINIF MEVCUDUMUZ 18 OLDU'

Öğrencilerden Hüseyin Roni Talay ise, "O kediyi kardeşime benzetiyorum. Ona benzetince onu özlüyorum. Sınıf mevcudumuz 18 kişi oldu. Kediyle hep ders yapıyoruz, kedi hep ders öğreniyor. Matematik dersi yapınca matematik öğreniyor, ritmik saymaları öğreniyor" diye konuştu.