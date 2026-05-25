Haberler Yaşam Haberleri Kediye çarpmak istemedi, plaja uçtu: 4 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:08

Giresun'un Piraziz ilçesinde kediye çarpmamak için kontrolden çıkan otomobil plaja uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Seyithan I. idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Maden Mahallesi mevkiinde sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Araç, savrularak Eğrice plajına uçtu. Kazada araçta bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Serhat Kandiloğlu
#GİRESUN #ORDU

