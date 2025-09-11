Kediyi tekmeledi tutuklandı

Avsallar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde, dün saat 09.00 sıralarında, bir kediye şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüyü inceleyen ekipler, bir kişinin köpeğine yaklaşan kediyi birkaç kez tekmelediğini belirledi. İncelemeler sonucu kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi. A.S.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.S.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.S.S.'nin motosikletiyle marketin önüne gelip yanındaki köpeğiyle indiği, bu sırada köpeğe yaklaşan kedinin saldırdığı, şüphelinin ise köpeğini kucağına alarak kediyi iki kez tekmelediği anlar yer aldı.

TEKMELENEN KEDİNİN AKCİĞERİNDE HASAR VAR

Diğer yandan tekmelenen kedinin ilk müdahalesi gönüllü bir veteriner tarafından yapıldı. Kedinin, ortopedik sorunu olmadığı ancak akciğerinde hafif hasar oluştuğu, bu sebeple de yoğun bakıma alınacağı öğrenildi.