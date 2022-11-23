Kefken Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kefken’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Kefken gezilecek yerler insanların her mevsim ziyaret ettiği yerlerdir. Doğayla iç içe olmak, yüzmek gibi faaliyetler Kefken'de ne yapılır için önerilebilecek alternatiflerdir. Bu bölgede Karadeniz'in olması, Kefken'de gezilecek yerler konusunu daha da popüler kılmıştır. Kocaeli'nin bir mahallesi olarak karşımıza çıkan bu yer de birde ada vardır. Deniz ve ada gibi unsurlar yaz aylarını çağrıştırdığından Kefken'e hangi ayda gidilir için çıkarım yapmak zor olamayacaktır. Kefken kaç günde gezilir konusunda, küçük yer olduğu için iki günden fazla sürmeyeceği söylenebilir.

Kefken Gezilecek Yerler

Kefken mahallesi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bir yerdir. Karadeniz'e kıyısı olan bu mahalle, denizle iç içe olduğundan meşhur ve popüler alanları da bu yönde olmuştur. Kefken mahallesinde koylar ve plajlar muhakkak gidilmesi ve gezilmesi gereken yerlerdir. Pembe kayalar olarak adlandırılan ve denizin hemen kıyısında bulunan bu kayaları görmek eşsiz bir duyguya yol açacaktır. Ek olarak mahallenin adıyla aynı olan bir ada da vardır. Kefken adası da muhakkak gidilip görülmesi gereken yerlerdendir. Kefken adasında tarihi hissetmek mümkündür. Çünkü bu ada sit alanı olarak nitelendirilmiş ve tarihsel unsurlar koruma altına alınmıştır. Kumcağız sahili de Kerpe'ye giden birinin gezmesi gereken yerlerdendir. Birçok insanın yaz aylarında yüzmek için gittiği bu sahilde, bir yandan deniz manzarası varken bir yandan da doğayı temsil eden yeşillikler göze çarpmaktadır.

Kefken'de Fotoğraf Çekilecek Yerler

Kefken'in kendine ait karakteristik bir özelliği vardır. Fotoğraf çekilecek yerlerden bu özelliği anlamak oldukça kolaydır. Yukarıda da bahsedildiği gibi Pembe kayalar insanların fotğraf çekilmek istediği doğa harikasıdır. Devasa kayaların önünde durarak ya da üstüne çıkarak fotoğraf çektirenler vardır. Bunun dışında Kefken'in koylarının ve plajlarının meşhur olduğundan bahsedilmişti. Yeşil koy ve midye koyu hem denizin berraklığıyla hem de görüntüsüyle fotoğraf çektirebilecek bir yerdir. Kerpe de yine Pempe kayalıklara benzeyen ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin akın ettiği bir yerdir. Sarısu plajı, cebeci plajı hem denize girebilecek hem de fotoğraf çekilecek yelerdir. Kefken limanında teknelerin olması güzel bir manzara oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu manzarada fotoğraf çektirmek isteyenler olacaktır.