Bir kekin pişirilmesinde fırın tercihi oldukça önemlidir. Farklı fırın türleri kekin pişme süresi ve kalitesini etkileyebilir. Elektrikli fırınlar, çoğunlukla daha sabit bir ısı sağlar. Fanlı fırınlar ise sıcak havayı eşit şekilde dağıtarak kekin her tarafını aynı anda pişirir. Hangisini tercih edeceğine karar veremeyenler için kek fanlı fırında mı pişer, ankastre fırında kek pişirme ayarı fanlı mı fansız mı olmalı merak uyandırıcıdır.

Kek Fanlı Fırında mı Pişer?

Kek pişirirken fanlı veya fansız fırın kullanımı, kekin türüne ve istenilen sonuca bağlı olarak değişebilir. Fanlı fırınlar, sıcak havayı eşit şekilde dağıtarak kekin her tarafının aynı anda pişmesini sağlar. Ancak, fanlı modda pişirilen kekler bazen daha kuru olabilir ve dışı daha hızlı kızarabilir. Bu nedenle, daha nemli ve yumuşak bir kek elde etmek isteniyorsa fansız modda pişirmek çok daha uygun olur. Fansız modda pişirme, kekin daha yavaş ve eşit şekilde pişmesine imkan tanır. Bu durum, içinin daha nemli kalmasına yardımcı olur. Ankastre fırınlarda her iki mod da bulunur. Bu yüzden, tarife ve kişisel tercihlere göre en uygun modu seçmek mümkündür. Genel olarak, klasik kek tariflerinde fansız mod tercih edilirken, daha hızlı pişmesi gereken tariflerde fanlı mod kullanılabilir.

Ankastre Fırında Kek Nasıl Pişirilir?

Ankastre fırında kek pişirmek oldukça kolay ve lezzetli sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Fırını 180°C'ye ayarlayın ve önceden ısıtın. Bu, kekin eşit şekilde pişmesini sağlar.

Sevdiğiniz bir kek tarifini kullanarak hamurunuzu hazırlayın. Un, şeker, yumurta, yağ ve kabartma tozu gibi temel malzemeleri karıştırın.

Kek kalıbınızı yağlayın ve unlayın. Bu, kekin kalıptan kolayca çıkmasını sağlar.

Hazırladığınız hamuru kalıba dökün ve yüzeyini düzeltin.

Kek kalıbını önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Kekin ortasına yerleştirmeniz, eşit pişmesini sağlar.

Kekinizi yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Pişirme süresi kekin büyüklüğüne ve fırının performansına göre değişebilir. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan kullanabilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa kek pişmiş demektir.

Kekinizi fırından çıkarın ve kalıpta 10-15 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkararak tamamen soğumasını bekleyin.

Bu adımları takip ederek, ankastre fırınınızda mükemmel bir kek pişirebilirsiniz.