Kekik Çayı Nasıl Yapılır? Taze Ve Kuru Kekik Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?

Hemen her mevsimde sevilerek içilen bitkisel çaylar vardır. Bunlardan birisi de kekik çayıdır. Kekik çayı nasıl yapılır sorusunun yanıtı bu bakımdan merak edilir. Özellikle kuru kekik çayı nasıl yapılır sorusu günlük olarak bu çayı tüketmek isteyen kişilerin bilmek istediği bir konudur. Kekik çayı faydaları fazla olduğundan belli miktarda tüketme gereği duyan kişiler bulunuyor. Taze ve kuru kekik çayı nasıl demlenir ve faydaları nelerdir sorularını araştırdık ve paylaştık.

Kekik Çayı Nasıl Demlenir?

Kekik çayı demlemek için ilk olarak malzemelerinizi hazırlamanız gerekiyor. Bu çay bitkisel bir çay olduğu için çok fazla katkı maddesine gerek duyulmuyor. Son derece pratik olan kekik çayının demlenmesi için şu malzemelere ihtiyacınız bulunuyor:

Bir süzgeç içerisinde kuru kekik

Bir demlik

Birkaç fincan su

Bu malzemeleriniz varsa kolaylıkla kekik çayınızı demleyebilirsiniz. Ancak taze kekik çayı demlenirken kuru kekikten farklı sürelerde bekletmeniz gerekir. Kuru kekik için suyu kaynatarak süzgeçteki yıkanmış kuru kekiğin üzerinden gezdirerek bardağa suyu aktarın. Kekik süzgeçte kalacağı için çayın içerisinde kekik taneleri de olmayacaktır.

Taze Kekik Çayı Kaç Dakika Demlenir?

Taze kekik çayını demlerken kuru kekik yönteminden farklı bir yöntem kullanmak gerekir. Kuru kekikte üzerine sıcak su aktarmak kekiğin tadının suya geçmesinde daha kolaydır. Ancak taze kekik için kekiği su içerisinde kaynatmak gerekir. Bu demleme işlemini ise şu şekilde yapabilirsiniz:

Demlik içerisinde birkaç fincan gelecek kadar su ekleyin.

Bir tutam taze kekiği de suya ekleyin.

Su kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Kendi başına 15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Daha sonra çayınızı süzgeçten geçirin.

Sonrasında içebilirsiniz. Tadında biraz farklılık yaratmak isterseniz taze kekik çayınıza birkaç damla limon da ekleyebilirsiniz. Ancak çayı şekersiz tüketmek faydalarını alabilmek açısından büyük bir önem taşır.

Dağ Kekiği Nasıl Demlenir?

Dağ kekiği de en çok tercih edilen kekiklerdendir. Dağdan organik olarak toplanan kekiklerin tadı ve kokusu daha keskindir. Bununla birlikte faydalarının da çok fazla olduğu söylenebilir. Dağdan toplanan kekikleri yeşil çay demler gibi demleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra mutlaka biraz beklemeye bırakmak kekiğin tadını suya bırakması açısından önem taşır.

Taze ve Kuru Kekik Çayı Nasıl Demlenir ve Faydaları Nelerdir?

Kekik çayı kuru ya da taze fark etmeksizin son derece faydalı bir bitkisel çaydır. Bu bakımdan faydaları yakından araştırıldığında kekik çayı için şunlar söylenebilir:

Antioksidan deposudur.

Virüslere karşı önemli bir koruyucudur.

Sinirleri yatıştırmada etkilidir.

Gece uyumadan birkaç saat önce tüketilirse uykuya yardımcı olur.

Adet ağrılarını giderir.

Mideyi korumaya yardımcı olur.

Bu ve bunlar gibi birçok faydası olduğundan bahsetmek mümkündür. Kekik günde bir ya da iki fincan içilebilecek bir doğal çaydır.

Kekik Çayının Zararları

Kekik çayı fazla tüketilirse beklenmeyen yan etkiler ortaya çıkarabilir. Bu çayın fazla tüketilmesi halinde hamile kadınlarda düşük riski ortaya çıkabilir. Aynı zamanda kullanılan ilaçların etkilerinde azalma meydana gelir. Mide bulantısı gibi durumlar görülebilir. İshal sorunlarına neden olabilir. Bunların yanında fazla tüketmek kusma problemine de neden olabilir. Bu tarz belirtiler gördüğünüzde mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız.