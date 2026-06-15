Kekin içindeki maddeyi yedi zehirlendi

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Antalya'da 1 hafta önce evde ailesiyle film izleyen 6 yaşındaki Alpaslan Büyüközer, canı tatlı çekince mutfağa gitti. Burada marketten alınan paketli çikolatalı keki açan çocuk, içerisinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Durumu fark eden ailesi, Zehir Danışma Merkezi'ni arayarak bilgi aldı. Hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, çekilen röntgende mide ve bağırsaklarda görüldüğü belirlendi. Tedavi sürecinde nöbet geçiren Alpaslan Büyüközer, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.