Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Kelebekler filmi bu akşam Tv’de!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tolga Karaçelik'in üstlendiği Kelebekler filmi, bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. 2018 yapımı film, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dram ve komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar, Kelebekler filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki; Kelebekler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kelebekler filmi nerede çekildi? İşte film hakkında tüm merak edilenler…

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kelebekler filmi, yıllar içerisinde birbirlerinden ayrı düşen ve birbirlerini pek tanımayan üç kardeşin, bir sebepten ötürü bir araya geldikten sonra birbirlerini daha iyi tanımaya çalışırken başlarından geçenleri konu ediniyor. Üç kardeşten astronot olan Cemal, aktör Kenan ve öğretmen Suzan'ı babalarından gelen bir telefonun ardından bir araya getirir. Babaları üç kardeşi bir arada görmek istediğini, bu yüzden köye gelmelerini istediğini Cemal'e söylemiştir. Üç kardeş bir araya gelip köye ulaştıklarından babaları ölmüş, kelebeklerin geldiği dönemde gömülmek istediğini vasiyet etmiştir. Bir süre daha köyde durmak zorunda kalan kardeşler, bu sürede hem birbirlerini hem de babalarını daha iyi tanımaya çalışacaklardır.

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI

Tolga Tekin - Cemal

Bartu Küçükçağlayan - Kenan

Tuğçe Altuğ - Suzan

Serkan Keskin - Muhtar

Hakan Karsak - İmam

Ezgi Mola - Sevtap

Ercan Kesal - Çoban

Şebnem Hassanisoughi - Masal seslendiren

Mustafa Kırantepe - Resepsiyonist

Serkan Ercan