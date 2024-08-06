Kelime-i Şehadet Nasıl Getirilir? Kelime-i Şehadet Okunuşu ve Anlamı

İslam dininin en temel beş esasından birisidir. Kelime olarak 'tanıklık etmek' anlamına gelir. İslam'ın ilk şartı olan Kelime-i Şehadet'i her kim getirip, Allah'ın (c.c) birliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliğini kabul ederse o kişi Müslüman olmuş olur. Kelime-i Şehadet'in anlamı da bazı kişiler tarafından araştırılmaktadır. Kelime-i Şehadet nedir, anlamı ve detaylı tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik.
Kelime-i Şehadet Okunuşu
Kelime-i Şehadet, İslam'a girişin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman sayılmaz. Ayrıca, Şahâdet kelimesini dil ile söyleyip kalple de tasdik etmek gerekir.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü
Kelime-i Şehadet Anlamı
Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.
Kelime-i Şehadet Faydaları
Okuyan kişinin ismi güzel olarak çağrılır.
İslam'ın emir ve yasakları kendisine farz olur.
Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur.
Yüce Allah, ondan razı olur.
Tüm müminler ona muhabbet eder.