Kelime-i Tevhid Okunuşu - Kelime-i Tevhid Anlamı Nedir, Nasıl Okunur ve Çekilir, Yazılışı Nasıldır?

Allah (C.C) zatında, sıfatlarında ve mabud oluşunda bir ve tek olduğunu hem zihin hem de kalp yoluyla kabul etmeye Kelime-i Tevhid adı verilir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan tevhid kelime olarak ''bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek'' anlamını taşır. Kelime-i Tevhid ne demek, nasıl çekilir ve anlamı nedir gibi sorular ise en sık araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Kelimeyi Tevhid yazılışı ve okunuşunun yanı sıra merak edilen tüm detaylara bu başlık altında yer verdik. Kelime-i Tevhid nedir, ne demek ve nasıl çekilir? İşte Kelime-i Tevhid ile ilgili merak edilenler…

KELİME-İ TEVHİD NEDİR?

Kelime-i Tevhid'in sözlükteki anlamı ''Allah'ı birleme cümlesi'' demektir. Bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etme anlamı da taşır. Kelime'i Tevhidi benimseyen bir kimse Allah (C.C) zatında, sıfatlarında ve mabud oluşunda bir ve tek olduğunu hem kalbi hem de zihin olarak kabul etmesi gerekir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre en faziletli zikir olarak belirtilen Kelime-i Tevhid'in okunuşu ve yazılışı ise şöyle;

KELİME-İ TEVHİD ARAPÇA YAZILIŞI

Kelime-i Tevhîd, "Lâ ilâhe illallâh Muhammedü'r-rasûlullah" sözüdür.

KELİME-İ TEVHİD TÜRKÇE ANLAMI NE DEMEK?

Kelime-i Tevhid, ''Allah'tan (C.C) başka ilah yoktur, Muhammed (S.A.S) Allah'ın elçisidir.'' demektir.

KELİME-İ TEVHİD'İN MEALİ

La: Yoktur İlahe: Hiçbir İlah. İllallah: Ancak Allah'u Tealadan Başka Muhammedün: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vessellem Resulllah: Yüce Allah'ın göndermiş olduğu Resulüdür.

KELİME-İ TEVHİD GETİRMENİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuştur: "Zikrin en faziletlisi (Lâ ilâhe İllâllah) tır." (Tirmizî, Deavât 9/3383; İbn-i Mâce, Edeb, 55)

"Duânın hayırlısı istiğfar, ibâdetin hayırlısı da Kelime-i Tevhîd'dir." (Ali el-Müttakî, I, 483/2112)

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

Yüz defa "Lâ ilâhe illallah" diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır (İbn Mâce, Edeb, 54). Sahih hadislerde belirtilenler dışında dua veya zikirlerin belli sayılarda yapılması gerektiğine inanıp bunu iddia etmek doğru değildir.

Bir gün Allah Rasûlü -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

"–Îmânınızı tâzeleyiniz!" buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm hazretleri:

"–Ey Allâh'ın Rasûlü, îmânımızı nasıl tâzeleyelim?" diye sordular. Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

(Lâ ilâhe İllâllah) sözünü çokça tekrarlayınız!" cevabını verdiler. (Ahmed, II, 359; Hâkim, IV, 285/7657)