Kelkit Çayı’na düşen 4 kişiden 2’si kayıp

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş, dengesini kaybederek suya düştü.

Kazanın ardından akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan Kale ile Furkan Kale', yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bot yardımıyla adaya ulaşarak mahsur kalan iki genci kurtardı. Akıntıya kapılan İlker Parlak ile Oğuz Kale'yi bulmak için AFAD ve itfaiye ekiplerinin Kelkit Çayı'nda aramaları devam ediyor.