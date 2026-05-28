Haberler Yaşam Haberleri Kelkit Çayı’nda 2 genç akıntıya kapıldı
Giriş Tarihi: 28.05.2026 20:02

Tokat’ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletin Kelkit Çayı’na düşmesi sonucu 4 gençten 2’si kurtarılırken, akıntıya kapılan 2 genç için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İlçe merkezindeki Park Vadi mevkiinde elektrikli bisikletle seyir halinde olan 4 arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na düştü. Kazanın ardından akıntıya kapılan gençlerden amca çocukları Atakan K. ile Furkan K., yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bot yardımıyla adaya ulaşarak mahsur kalan iki genci kurtardı. Akıntıya kapılan İlker P. ile Oğuz K.'yi bulmak için ise Kelkit Çayı'nda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
