Kelkit Çayı’nda kaybolan Esma aranıyor

Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Aşağıkale Mahallesi yakınlarında 17 Mayıs günü meydana gelen kazada U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kayboldu. Hacıosmanoğlu'nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda çalışmalarını 3'üncü günde de sürdürüyor.

Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma ve Kayseri'den emniyet dalgıç ekibiyle Sivas ve Kayseri'den ilçeye gelen AFAD ekipleri, suda ve ırmak kenarında arama yapıyor. Balık adamlar su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında çalışmalara devam ediyor. Arama çalışmalarında henüz Esma'ya ait bir ize rastlanılmadı.